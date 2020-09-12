В пятницу вечером, 11 сентября, в Индустриальном районе Днепра произошел взрыв, в результате которого пострадал случайный прохожий.
Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Днепропетровской области.
Как отмечается, пострадавший мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями рук и ног.
По предварительным данным, причиной инцидента стала детонация самодельного взрывного устройства, собранного на основе осколочной гранаты РГД-5.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины (от 3 до 7 лет лишения свободы).
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