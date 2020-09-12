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Посольство Украины в США передало гуманитарный груз в украинские больницы для помощи в противодействии пандемии COVID-19. Помощь передана в больницы Харькова.

Об этом сообщили в Facebook посольства Украины США.

Гуманитарная помощь собрана американской благотворительной организацией "The Fishermen" и при содействии Посольства Украины в США.

Груз включает аппарат УЗИ, кардиограф, медицинские аспираторы, ручные респираторы, анестезиологические дыхательные контуры, контейнеры для хранения биологически опасных веществ, кислородные трубки, больничные одеяла, шприцы, медицинские халаты, защитные маски, хирургические и смотровые перчатки, бахилы.
ForUm

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