Укрпочта доставила на домашний адрес председателя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова письмо из российского суда в оккупированном Крыму. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Какого черта? ... Вчера Укрпочта принесла мне на домашний адрес «письмо простое (международное)», автором которого является оккупационный «Верховный суд Республики Крым». Раскрыв конверт, я обнаружил в нем другой запечатанный конверт, в котором уже находился само письмо», – отметил он.

Чубаров подчеркнул, что почтовые отправления из оккупированного Крыма не могут самостоятельно передвигаться через государственные границы.

«Обратите внимание на почтовые штемпели в правом верхнем углу «внешнего» конверта. Примитивная хитрость, но достаточно, чтобы обойти санкции и обмануть Укрпочту. Схема проста: «Верховный суд Республики Крым» направляет свое почтовое отправление в Ставрополь, РФ (или еще куда-то), откуда оно попадает в город Михайловское Ставропольского края (или еще куда), откуда уже расходится в разные концы мира как «международное» отправление», – подчеркнул он.

«Вопрос к Укрпочте - неужели так трудно при сортировке почтовых отправлений, поступающих из РФ в Украину, отделять отправления из оккупированного Крыма как незаконные и возвращать их обратно почтовым учреждениям РФ, пытаются таким образом размывать суверенитет Украины над Крымом? Есть вопросы и к СБУ - кто-то в нашей стране проверяет почтовые отправления с РФ на наличие в них веществ, которые могут представлять опасность для жизни людей?» – отметил Чубаров.