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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) провести в Украине международный форум, посвященный, в частности внутреннему и зеленому туризму. Об этом он сказал во время встречи с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили в рамках рабочего визита в Испанию, сообщает пресс-службеаМИД.

Кулеба и Пололикашвили обсудили перспективы взаимодействия Украины с UNWTO, привлечения механизмов организации к развитию туристической отрасли Украины. Собеседники уделили центральное внимание последствиям пандемии COVID-19 для туристической отрасли, ее адаптации к новым реалиям.

Кулеба отметил, что пандемия несет для туризма не только очевидные негативные последствия, но и неожиданные новые возможности, в частности в Украине такие обстоятельства придали импульс внутреннему туризму, пробудили интерес людей к путешествиям по собственной стране.

По словам Пололикашвили, сейчас этот тренд наблюдается повсеместно, и UNWTO видит в нем новые возможности для глобального развития внутреннего, а также сельского туризма. Кулеба предложил провести в Украине международный туристический форум Всемирной туристической организации, посвященный, в частности тематике внутреннего и зеленого туризма в странах мира. «Не сомневаюсь, что Украина станет новой территорией на карте мирового туризма, которую иностранцы с наслаждением откроют для себя как нечто новое. Развитие внутреннего туризма является приоритетом президента Владимира Зеленского и правительства Украины. Я хочу, чтобы мы объединили усилия с UNWTO для достижения этой цели», - сказал министр.

По мнению Кулебы, стоит не дожидаясь завершения пандемии активно искать новые формы и методы развития туризма, учитывая важность туристической отрасли для мировой экономики.

Министр пригласил Пололикашвили посетить Украину с визитом.
ForUm

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