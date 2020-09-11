Православная Церковь сегодня вспоминает Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, о мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году по Рождестве Христовом повествуют святые евангелисты Матфей и Марк.

Священное предание Древней Церкви сохранило некоторые подробности этих событий, происходивших незадолго до Распятия и Воскресения Христова.

Ирод, называемый Антипой, сын Ирода Великого, избившего младенцев в Вифлееме, руководил регионом на восточном берегу Иордана, который назывался Галилеей.

Сначала он женился на дочери Аравийского царя Арефы. Но затем, плененный красотой Иродиады, жены своего родного брата Филиппа, сблизился с ней. По ее требованию он прогнал от себя законную жену свою и женился на своей невестке.

Святой Иоанн Креститель видел поступок, совершенный Иродом, и обличил его.

Царь, не желая слышать святого Иоанна, приказал заточить пророка в темницу. Особенно была рассержена Иродиада и хотела даже убить святого пророка и Крестителя Божия Иоанна, но не могла найти удобного случая.

Однажды, Ирод устроил во дворце пир по случаю своего дня рождения. В самом разгаре торжества в зал вошла падчерица Ирода Саломея. Как простая рабыня, она стала танцевать перед гостями. Танец настолько понравился Ироду, что «под присягой он обещал ей дать, чего ни попросит», вплоть до половины царства. Иродиада решила воспользоваться успехом дочери. Наконец у нее появилась возможность отомстить Иоанну и раз и навсегда избавиться от его упреков и разоблачений. «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя», - сказала девушка, когда вернулась к гостям. Царь опечалился, но ради клятвы и тех, кто сидел за столом с ним, повелел дать.

Считается, что и после своей смерти Иоанн был Предтечей Господу, так как душа пророка явилась в ад и сообщила душам праотцов, находившихся там, о том, что вскоре должен прийти Спаситель и освободить их. Он выдержал свое испытание до конца, не поколебался и остался верен Богу.

Жизнь Ирода и Иродиады не была счастливой и спокойной. Оба они боялись, что Иоанн может воскреснуть из мертвых. Иродиада даже велела похоронить голову пророка отдельно от тела. О том, насколько опасался этого Ирод, говорит тот факт, что когда начал проповедовать Иисус Христос, царь ужаснулся и, вспомнив о совершенном по его приказу убийстве, сказал: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и поэтому творятся чудеса от него». Суд Божий свершился над Иродом, Иродиадой и Соломией еще при их земной жизни.

Саломея, переходя зимой реку Сикорис (сегодня она называется Сегре), провалилась под лед. Лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а голова ее находилась надо льдом. Как она некогда плясала ногами по земле, теперь она, словно танцуя, производила беспомощные движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока острый лед не перерезал ей шею. Труп ее не был найден, а голову принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им голову святого Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери войском двинулся против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу римского императора Кая Калигулы и был вместе с Иродиадой сослан в заточение в Галлию (современная территория Франции), а затем в Испанию. Там они погибли во время землетрясения.

В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий пост как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка.

