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Танкер Delfi, затонувший возле одесского пляжа, подняли и отбуксировали, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Delfi покинул пляж Дельфин. Скучать не будем», – написал он в Facebook.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер Delfi (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

24 июля начались работы по подъему танкера. 26 августа судно поставили на киль.
ForUm

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