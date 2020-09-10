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В Киево-Печерской лавре отпраздновали день памяти преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах почивающих.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, в день праздника в лавре совершили 5 Божественных литургий.

Богослужения в Лавре возглавил Священноархимандрит Святой Печерской обители Митрополит Онуфрий. Накануне вечером Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил всенощное бдение в Успенском соборе.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к прихожанам и многочисленным паломникам со словом проповеди, в котором рассказал о чествуемых в этот день преподобных, чьи нетленные мощи почивают в Дальних пещерах.

По традиции в этот день в Лавре во время всех богослужений возносятся сугубые заупокойные молитвы о всей почившей братии Святой Печерской обители.

За Литургией была вознесены особые молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах.

По окончании Литургии архипастыри, духовенство, прихожане и паломники Лавры во главе с Предстоятелем прошли крестным ходом от Успенского собора к Дальним пещерам, где совершили молебен перед иконой Собора преподобных отцов Киево-Печерских, а верующих окропили святой водой.
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