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Национальная академия наук Украины предлагает переименовать бульвар Дружбы Народов в Киеве в проспект Бориса Патона.

«С целью увековечения в Киеве памяти академика Бориса Патона Президиум Национальной академии наук Украины принял решение об обращении НАН Украины к Киевской городской государственной администрации с предложением переименовать бульвар Дружбы Народов в Киеве в проспект Бориса Патона», - сообщается на сайте НАН.

Соответствующее решение было поддержано членами Президиума НАН Украины на заседании 7 сентября 2020.

Украинский ученый, президент Национальной академии наук Борис Патон умер 19 августа на 101-м году жизни.
ForUm

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