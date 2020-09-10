Национальная академия наук Украины предлагает переименовать бульвар Дружбы Народов в Киеве в проспект Бориса Патона.
«С целью увековечения в Киеве памяти академика Бориса Патона Президиум Национальной академии наук Украины принял решение об обращении НАН Украины к Киевской городской государственной администрации с предложением переименовать бульвар Дружбы Народов в Киеве в проспект Бориса Патона», - сообщается на сайте НАН.
Соответствующее решение было поддержано членами Президиума НАН Украины на заседании 7 сентября 2020.
Украинский ученый, президент Национальной академии наук Борис Патон умер 19 августа на 101-м году жизни.
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