От игр до фильмов: как покемоны захватили мир

В 2016 году компания Nintendo, специализирующаяся на создании видеоигр, официально заявила: «Мир захватили покемоны!» Это стало слоганом новой игры — Pokemon Go, увлечение которой вскоре действительно приобрело характер пандемии всемирного масштаба. Эксперты интернет-магазина «Будинок iграшок» уверены, что вирус покемономании человечество подхватило задолго до этого и «болеет» им до сих пор.

Кто такие покемоны?

Покемоны — забавные монстрики, герои популярной одноименной видеоигры от Nintendo. Слово Pokemon — сокращение от английского Pocket Monster, что значит «карманный монстр». Миниатюрные выдуманные существа внешне напоминают насекомых или животных. Они живут в цифровом мире и обладают сверхспособностями, тип которых зависит от категории покемона (простой, огненный, водяной, электрический, травяной, земляной, экстрасенсорный и т. д.). Известно свыше восьмисот разновидностей этих существ, но с выходом каждого нового элемента франшизы, в которую переросла игра в покемонов, их количество растет.

По условиям игры каждый участник должен ловить и приручать диких покемонов. После этого он становится их тренером и готовит к схваткам с покемонами других игроков. Бой длится, пока один из покемонов не падает в обморок или тренер не капитулирует. Битвы со смертельным исходом исключены. В конце игры перед участниками открывается возможность просто бродить по виртуальному миру и ловить покемонов, чтобы собрать полную коллекцию.

Как все начиналось

История покемонов началась в 90-е годы прошлого века с жука, которого начинающий игровой дизайнер Сатоси Тадзири, основатель компании Game Freak, увидел на компьютерном кабеле. В детстве он коллекционировал насекомых, поэтому жук на кабеле подсказал ему идею игры, где участникам нужно будет собирать насекомоподобных существ. Идея заинтересовала менеджеров компании Nintendo, которые предложили Сатоси сотрудничество. В процессе реализации проект не раз оказывался на грани закрытия, однако руководство поверило молодому, но перспективному специалисту и не ошиблось. После выхода пилотной пары игр планету охватила покемономания.

Сегодня на базе «Покемонов» выпускается множество видеоигр, но основная линейка связана с портативными платформами главного разработчика — Nintendo (Game Boy или Nintendo DS/3DS). С годами игры усложнились. Покемоны теперь при определенных условиях эволюционируют в более развитые формы, участвуют в парных схватках, а тренеры получили возможность выводить их самостоятельно, подкармливать и даже отлавливать в реальном мире, как в Pokemon Go. Так Сатоси Тадзири сумел превратить детское увлечение насекомыми в коллекционирование их цифровых аналогов, а затем «подсадить» на это весь мир.

Не игрой единой

Вселенная «Покемонов» играми не ограничивается. На сегодняшний день это одна из самых кассовых медиафраншиз в мире (примерная стоимость оценивается в 95 млрд американских долларов), которая помимо видеоигр включает аниме (сериал и отдельные мультфильмы), мангу, коллекционную карточную игру (с 2004 года проводятся мировые чемпионаты), художественный фильм «Детектив Пикачу», многочисленные игрушки и другие сопутствующие товары.

Аниме-сериал «Покемон» выходит с 1997 года и за это время успел стать мегапопулярным. Его главный герой по имени Эш мечтает стать лучшим тренером покемонов. Он с друзьями и своим любимцем Пикачу путешествует по виртуальной вселенной, ловит покемонов, собирает значки, сражается с другими тренерами за лидерство. Всеобщим фаворитом стал Пикачу — электрический покемон Эша, с которым герой никогда не расстается. Это один из самых узнаваемых покемонов и талисман франшизы, а Всеобщим фаворитом стал Пикачу — электрический покемон Эша, с которым герой никогда не расстается. Это один из самых узнаваемых покемонов и талисман франшизы, игрушка Пикачу — желанный «трофей» детской игрушечной коллекции покемонов.

В мае 2019 года состоялась премьера фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Это первый полнометражный художественный фильм по франшизе. Он получил в основном положительные отзывы зрителей и критиков, что вселяет надежду на продолжение.

Вселенная покемонов неисчерпаема, их мир был и остается добрым, а милых монстриков любят и собирают дети и взрослые. Всем удачного коллекционирования!