Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Международный полнометражный фильм» от Украины. В этом году в национальном отборе участвуют 3 фильма, сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино.

1) драма «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича (Украина, 108 мин.)

Лента рассказывает о будущей победе Украины над Россией. События фильма происходят в 2025-м году. С момента окончания войны прошел год, территория Донбасса признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

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2) лирическая комедия «Мои мысли тихие» режиссера Антонио Лукича (Украина, 104 мин.)

Потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер-фрилансер Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть «неудобную Украину» и отправиться в «привлекательную Канаду», подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.

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3) документальная лента «Земля голубая, будто апельсин» Ирины Цилык (Украина, Литва, 74 мин.)

Военные действия на востоке Украины продолжаются шестой год. Обстрелы в Красногоровке («красная зона» Донецкой обл.), где живут мать-одиночка Анна и ее четверо детей, не прекращаются. Но пока внешний мир состоит из взрывов и хаоса, дом наших героев полон жизни и света. Мама и дети имеют различные увлечения, играют на музыкальных инструментах и, что самое интересное, снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

Трейлер

24-го сентября состоится прессконференция по фильма-кандидату на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Международный полнометражный фильм» от Украины.