Украинские политики и партии в августе суммарно потратили около полумиллиона долларов на политическую рекламу в социальных сетях, сообщила Гражданская сеть ОПОРА.

«Украинские политики и партии в августе суммарно потратили от 425 469 до 576 345 долларов на политическую рекламу в социальных сетях. Десять крупнейших рекламодателей заплатили 98 406 долларов за трансляцию 1356 постов политического содержания», - говорится в сообщении.

Так, больше всего заплатила политическая партия «За будущее» - $22 520. Второй по активности была партия «Слуга народа» - $11 641.

Партия «Наш край» заплатила за политическую рекламу $10481, «Победа Пальчевского» - $10431.

«Издание Лица» инвестировало в агитацию в соцсетях $8026.

Партия «Пропозиція» потратила на платные промо $7779.

Потенциальная кандидатка от «Слуги народу» на должность мэра Киева Ирина Верещук

заплатила за агитацию в соцсетях $7273.

Партия «Голос» потратила $6604.

Закрывает рейтинг самых щедрых рекламодателей страница Владимира Гройсмана – $6451.