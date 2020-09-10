Украинские политики и партии в августе суммарно потратили около полумиллиона долларов на политическую рекламу в социальных сетях, сообщила Гражданская сеть ОПОРА.
«Украинские политики и партии в августе суммарно потратили от 425 469 до 576 345 долларов на политическую рекламу в социальных сетях. Десять крупнейших рекламодателей заплатили 98 406 долларов за трансляцию 1356 постов политического содержания», - говорится в сообщении.
Так, больше всего заплатила политическая партия «За будущее» - $22 520. Второй по активности была партия «Слуга народа» - $11 641.
Партия «Наш край» заплатила за политическую рекламу $10481, «Победа Пальчевского» - $10431.
«Издание Лица» инвестировало в агитацию в соцсетях $8026.
Партия «Пропозиція» потратила на платные промо $7779.
Потенциальная кандидатка от «Слуги народу» на должность мэра Киева Ирина Верещук
заплатила за агитацию в соцсетях $7273.
Партия «Голос» потратила $6604.
Закрывает рейтинг самых щедрых рекламодателей страница Владимира Гройсмана – $6451.
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