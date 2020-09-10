также в разделеПолитика
Черновецкий потребовал через суд признать русский язык государственным 21
У Зеленского прокомментировали совместное с боевиками патрулирование Шумов 38
Зеленский заявил, что протестующие против карантина мэры думают о выборах 24
Бортник: Отставка Сытника и Шмыгаля может спасти рейтинг Зеленского 17
Послы стран ЕС одобрили продление санкций за Крым 15
Черновцы грозят судом Кабмину из-за «красной» зоны карантина 21
ОПЗЖ: «Жизненно важные учения» США могут превратить Украину в безжизненное пространство 62
Pledge Times: Украинская оппозиция борется с зависимостью страны от заморских собственников 38
Лукашенко заявил, что не выдал бы «вагнеровцев» Украине 32
Белорусские оппозиционеры не планируют просить политического убежища в Украине 29
Зеленский: Проблем с деньгами в COVID-фонде нет 12
Аваков: Будем жестко реагировать на попытки нарушения предвыборной кампании 23
Зеленский назвал дату встречи советников нормандской четверки 12
Вальский: Украинская власть начала озвучивать тезисы оппозиции пятилетней давности 35
Зеленский заявил, что ни за кого не агитирует на местных выборах 11
В МИД отреагировали на выезд белорусских оппозиционеров в Украину 23
Кулеба: Украина больше не будет менять закон об образовании ради других стран 27
Зеленский обещает отремонтировать взлетную полосу сумского аэропорта 15

Украинские политики и партии в августе суммарно потратили около полумиллиона долларов на политическую рекламу в социальных сетях, сообщила Гражданская сеть ОПОРА.

«Украинские политики и партии в августе суммарно потратили от 425 469 до 576 345 долларов на политическую рекламу в социальных сетях. Десять крупнейших рекламодателей заплатили 98 406 долларов за трансляцию 1356 постов политического содержания», - говорится в сообщении.

Так, больше всего заплатила политическая партия «За будущее» - $22 520. Второй по активности была партия «Слуга народа» - $11 641.

Партия «Наш край» заплатила за политическую рекламу $10481, «Победа Пальчевского» - $10431.

«Издание Лица» инвестировало в агитацию в соцсетях $8026.

Партия «Пропозиція» потратила на платные промо $7779.

Потенциальная кандидатка от «Слуги народу» на должность мэра Киева Ирина Верещук

заплатила за агитацию в соцсетях $7273.

Партия «Голос» потратила $6604.

Закрывает рейтинг самых щедрых рекламодателей страница Владимира Гройсмана – $6451.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги