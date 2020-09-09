Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием прошлого года сократились на 34,9% - до 163,78 млрд грн. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Наибольшее падение инвестиций зафиксировано в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 74,4% (до 459,8 млн грн), временного размещения и организации питания – на 57,8% (до 637,7 млн грн), транспорта, почтовой и курьерской службы – на 54,5% (до 8,9 млрд грн).

Согласно статистике, в первом полугодии капитальные инвестиции во всех сферах экономики Украины сократились.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.