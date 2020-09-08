Часто искусственное освещение при съемке бывает слишком резким, чтобы испортить кадр. А в ряде ситуаций необходим более мягкий свет, чем обычно, и этого трудно добиться. Для устранения проблемы существуют софтбоксы – насадки на источники освещения, смягчающие и рассеивающие свет. Область применения софтбоксов – студийная фотосъемка.

Как работают софтбоксы

Софтбоксы имеют коробчатую форму и полностью охватывают источник света (они работают как со вспышкой, так и с постоянным освещением). Количество углов у софтбокса может быть разным, различаются также его размеры и пропорции. Форма и габариты устройств зависят от особенностей фотосъемки.

Источник света направляется вперед через один или два расположенных внутри софтбокса диффузора, а затем — еще через один, закрывающий переднюю часть «коробки». В результате получается однородный свет, характерный для софтбоксов.

Преимущества софтбоксов

Универсальность — одно из главных преимуществ софтбоксов. Их можно использовать для чего угодно, от портрета до рекламной фотографии продукта, и получить потрясающие результаты. Еще одно преимущество — возможность изменять параметры софтбокса. Используя аксессуары, такие как решетки, полосы или даже дополнительные диффузоры, вы можете точно контролировать эффекты смягчения и рассеяния света. Софтбоксы — легкие и компактные устройства, что делает их идеальными для работы как в студии, так и на выезде.

Особенности использования софтбоксов

Несмотря на популярность софтбоксов, фотографы не всегда понимают, как использовать их, управляя освещением. Вы можете получить гораздо больше от своего софтбокса, если примете во внимание следующие особенности:

отражающую способность объекта;

размеры и форму софтбокса;

высоту расположения при съемке.

Отражающая способность объекта

То, как далеко находится свет от объекта, будет влиять на такие параметры, как жесткость или мягкость. Это также повлияет на отражение на глянцевых поверхностях. Свет по-разному влияет на направленные отражения (например, от глаз или очков) и рассеянные отражения (например, от кожи, дерева, матового пластика).

При изменении расстояния от источника света до объекта, отражения будут изменяться неодинаково. Хотя рассеянные отражения (например, на коже) будут меняться по закону обратных квадратов, это не относится к направленным отражениям. Здесь отражается сам источник света.

Например, если мы фотографировали модель с более удаленным источником света, для получения правильной экспозиции потребуется большее увеличение. Это приведет к более яркому отражению в глазах. Если бы мы приблизили тот же свет к модели, нам нужно было бы уменьшить мощность света, чтобы добиться такой же экспозиции. Но при уменьшенной мощности отражение света изменится непропорционально меньше.

Размеры

Важно учитывать размер софтбокса, но речь идет не о его непосредственной величине. Скорее, это размер относительно объекта. Вы можете переместить софтбокс ближе или дальше, чтобы контролировать жесткость и мягкость света.

Форма

Форма вашего софтбокса будет влиять не только на то, как свет обтекает ваш объект, но и на улавливание и отражение света. Поэтому многоугольный или слишком тонкий софтбокс будет не лучшим решением для фотографирования блестящих предметов или объектов с высокой отражающей способностью.

Высота расположения при съемке

Довольно часто можно увидеть софтбоксы, расположенные над объектом, но вы также можете получить отличные результаты при расположении под ним. Более низкое положение часто может улучшить текстуру и форму, что очень полезно при фотографировании продуктов в рекламных целях.

В итоге можно сказать, что софтбоксы в целом полезны для смягчения и рассеивания света, однако выбирать их надо с учетом особенностей каждого вида съемок.