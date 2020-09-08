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Кировоградская епархия УПЦ уже в четвертый раз организовала оздоровительный отдых для семей с детьми-инвалидами в пансионате на берегу Азовского моря.

Фото: Кировоградская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, 12 семей получили возможность отдохнуть в уютном пансионате «Киевская Русь» на берегу моря.

В программе лагеря «Родничок Надежды» купание в море, мастер-классы, поход в дельфинарий и различные поездки. 
ForUm

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