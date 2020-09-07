Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Кабинет Министров необходимо усиливать новыми кадрами в экономическом направлении.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

«Вы упомянули экономику. Сегодня, в условиях пандемии и глобального экономического кризиса, весь это блок, а не только конкретное министерство - один из ключевых. Он будет наполнять бюджет и даст возможность существовать государству в следующем году и параллельно развиваться. Это главная задача не только Кабинета Министров, но и всех государственных институтов», - сказал он.

Также он сообщил, что по усилению Кабмина пока предложений о досрочном прекращении полномочий того или иного министра от депутатов или представлений от самого премьера не поступало.

По его словам, с премьер-министром Денисом Шмыгалем у него нормальные и человеческие, и профессиональные отношения.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил о возможных кадровых перестановках в Кабмине.