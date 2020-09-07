также в разделеЭкономика
В Украине планируют втрое повысить размер гарантированного банковского вклада 26
Минюст продает еще одну тюрьму 21
Минздрав рассказал, на что потратит деньги от Всемирного банка 14
Минфин: Коронавирусный фонд израсходован на 30% 12
Премьер: Бюджет-2021 тоже будет дефицитным 16
С начала карантина безработным выплатили 7,5 миллиарда 10
Транзит газа через Украину сократился на 42% 23
Данилюк: Решение суда по делу Сурксисов – начало развала результатов национализации ПриватБанка 85
Кабмин планирует приватизировать все госбанки 55
Украина поднялась в рейтинге инновационных стран мира 44
За полгода активы НБУ выросли на 13% 11
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% 9
Приватбанк будет оспаривать решение о выплате компаниям Суркисов $350 миллионов 129
Шмыгаль: Урожай зерновых ожидается меньше на 7 миллионов тонн 15
Приватбанк проиграл в суде $350 миллионов компаниям Суркисов 128
Украина установила пятилетний рекорд по импорту газа 18
Кабмин планирует строить оросительные системы на юге Украины 41
Укрзализныця отменила остановку ряда поездов в трех городах «красной зоны» 37

В Украине почти 2 млн предпринимателей и каждый из них платит в среднем 13 тысяч гривен в год - в 2019 году оборот фопономики составил 1 млн долларов.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на платформу для работы с открытыми данными Опендатабот.

В 2019 году предприниматели уплатили почти 25 млрд гривен, в 2018 году эта сумма составляла 19,8 млрд гривен, в 2017 - 15,4 млрд", - говорится в сообщении.

Количество ФОПов увеличивается в среднем на 7000 ежемесячно: открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч.

Сейчас в Украине зарегистрировано 1 903 725 ФОПов

В течение последних пяти лет наблюдается тенденция на увеличение количества женщин в бизнесе. В 2016 году в Украине было 43.7% женщин-предпринимательницы. Уже в 2018 году этот показатель вырос до 45% ФОПов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги