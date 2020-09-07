Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал, что с 7-го сентября в 40 городах с высоким уровнем заражения вводится комендантский час, передает 112 Украина.

Также в «красных зонах» будет прекращена работа школ и детских садов, ограничено передвижение населения, а бизнесы должны закрываться в 19:00.

С 19:00 до 5:00 передвижение граждан ограничено до 500 метров. Исключение составляют случаи необходимости купить жизненно важные товары или обратиться за медицинской помощью. В это же время (19:00-5:00) запрещена работа всех бизнесов, кроме тех, которые относятся к категории жизненно необходимых. Продуктовые магазины, аптеки и учреждения системы здравоохранения продолжат работать.

Вне зависимости от времени суток запрещены массовые собрания более 10 человек в закрытом помещении и более 20 на открытых пространствах.

Биньямин Нетаньяху предупредил, что ситуация может измениться в любой момент, если не принять меры.