Об этом пишет CNN.

Промоутер одного из клубов, который находился неподалеку драки, сказала, что видела, как несколько человек дрались на улице.

'I've never witnessed anything like it'



Police have declared a major incident after a stabbing in Birmingham City Centre.



Cara works in the area and was at the scene.



She tells @chriswarburton_ what she saw on #5LiveBreakfast pic.twitter.com/GEA4nrMHfF