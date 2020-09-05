В центре Киева произошло аварийное отключение электричества. Без света остались 34 дома и 12 учреждений, сообщает оператор системы распределения ДТЭК Киевские электросети в субботу, 5 сентября.
Так, без электроэнергии остались дома на улицах Крещатик, Дарвина, Шелковичная и Бессарабская.
«Работаем над ремонтом оборудования и поэтапным переключением клиентов на резервное питание», – говорится в сообщении.
В компании заверили, что электроснабжение в домах восстановится ориентировочно в 13:00.
Напомним, 3 сентября в Киеве произошла авария на подстанции Приорская. Тогда были обесточены полторы тысячи домов в четырех районах города.
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