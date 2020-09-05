Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что из белорусского СИЗО освободили украинского журналиста, который был задержан во время протестов.

В эфире ток-шоу Савика Шустера Кулеба не назвал имя журналиста и издание, которое он представляет. Министр сообщил лишь, что в Украине не освещается одинаково задержания всех украинских журналистов.

«Я посла в Беларуси вызвал на консультации и четко заявил, что этот вызов никоим образом не окажет негативного влияния на способность Украины получать необходимую информацию и защищать права граждан на территории Беларуси. И доказательство есть прямо сегодня — посол все еще в Украине, но без присутствия посла там мы смогли освободить гражданина Украины, журналиста из тюрьмы в Беларуси», — сообщил Кулеба.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в случае продолжения недружественных действий со стороны Беларуси Украина готова жестко ответить.

17 августа он отозвал украинского посла в Республике Беларусь Игоря Кизиму для проведения консультаций, учитывая политическую ситуацию в соседней стране.

28 августа Кулеба заявил, что Украина остановила подготовку и проведение всех официальных встреч с Беларусью в связи с напряженной ситуацией в соседней стране.