Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан благословил Духовенство Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви будет молиться о православных верующих, пострадавших от пожаров, и скорейшем укрощении огненной стихии, угрожающей жизни и достоянию всех жителей штата Калифорния, США.

Фото: Тульчинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Тульчинской епархии, митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан благословил духовенство на молитву в ответ на призыв Первоиерарха РПЦЗ, Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона.

«Наши православные братья и сёстры молились о нас, когда раскольники массировано и агрессивно посягали на храмы канонической УПЦ, и Господь укротил их надменную власть и гордыню и умягчил наши страдания. Теперь и мы должны взять на себя бремя молитвы об избавлении страждущих православных братьев и сестёр в Калифорнии, и всех жителей этого штата, от нападений огненной беды, дабы исполнился на нас Закон Христов о любви к Богу и ближнему, как к самому себе», – написал в обращении митрополит Ионафан.