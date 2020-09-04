Австралия продлила санкции против Российской Федерации, введенные за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, передает Укринформ.

«Австралия продлила санкции против Российской Федерации на следующие три года или до выполнения Россией своих обязательств по Минским соглашениям. Об этом мы получили официальную коммуникацию от правительства Австралии, решение является окончательным», - сказал Кулеба.

Он сообщил, что Австралия обновила санкционный список, и в него в настоящее время входят 37 компаний и 101 человек с РФ.

«Я хочу поблагодарить австралийскому коллеге и правительство Австралии за последовательную и решительную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией», - отметил глава МИД.