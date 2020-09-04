Сборная Украины по футболу обыграла команду Швейцарии со счетом 2:1 в первом матче группы 4 элитного дивизиона А Лиги наций УЕФА.

С первых минут на поле вышли крайние защитники Михайличенко и Тимчик, для которых игра со Швейцарией стала дебютной в главной команде страны.

Стартовые минуты прошли с преимуществом гостей. Сборная Швейцарии удачно использовала высокий прессинг, с выходом из-под которого у украинцев возникали проблемы. Впрочем, сине-желтые достаточно быстро вспомнили старые игровые связи и провели несколько опасных контратак.

Первым потревожил Зоммера Малиновский. Голкипер швейцарцев был бессилен парировать мощный удар Руслана из-за пределов штрафной, но мяч попал в штангу. На добивании был шанс отличиться у Ярмоленко, но промахнулся. Однако уже в следующей атаке Андрей исправился.

Тимчик подключился к атаке, промчался своим правым флангом и, получив пас от Малиновского, пробил с острого угла. Мяч попал в Зоммера и снова улетел в Тимчика, который направил его в центр на Ярмоленко. Представитель «Вест Хэма», находясь в окружении соперников и спиной к воротам, элегантно пяткой открыл счет.

Удержать победный счет до перерыва сине-желтым не удалось. Давление альпийской сборной сказалось на 41-й минуте. Сеферович по центру продавил украинскую полузащиту и с дальней дистанции попал в нижний угол. 1: 1.

Во втором тайме подопечные Андрея Шевченко начали налаживать контроль мяча, однако при этом они упустили выпад соперника. Варгас освободился из-под опеки и пробил головой в штангу ворот Пятова после передачи с фланга.

Впрочем, после выхода на замену Яремчука игра сборной Украины стала более сбалансированной, левый фланг начал переигрывать оппонентов, и именно оттуда пришел второй гол. Ярмоленко отпасовал на Михайличенко, и второй дебютант сине-желтых также записал в актив голевой пас. Богдан откатил под удар Зинченко, и еще один английский легионер команды хозяев нанес результативный удар.

В концовке подопечные Владимира Петковича действовали несколько авантюрно, и в сине-желтых появилось много пространства для контратак, но они этим не воспользовались. В итоге – 2:1, Украина с победы начала выступление в Лиге наций нового сезона и после ничьей в матче Германия - Испания (1: 1) возглавила свою группу!

По материалам: УАФ