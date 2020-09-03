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4 сентября в 16:43 поступило сообщение о пожаре, который возник в 25-этажном жилом доме на ул. Сикорского, 4, в Шевченковском районе Киева, информирует ГосЧС.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных частей. По прибытию, бойцы установили, что горит одна из квартир на 24-м этаже. Из-за отсутствия должного давления во внутренней сети водоснабжения дома, пожарным пришлось прокладывать рукавные линии к месту пожара. Также спасателям пришлось потратить немало времени, чтобы подъехать к зданию, ведь двор был запаркован частными автомобилями.

В 18:03 бойцы локализовали возгорание и в 18:56 – ликвидировали.

По предварительным данным, во время пожара пострадал владелец квартиры, который был передан специалистам медицинской службы и с ожогами 2-й степени госпитализирован в ожоговый центр. Также во время проведения разведки было обнаружено тело мужчины.

На месте задействовано 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 52 человек личного состава.
ForUm

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