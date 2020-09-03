Развлечения для пушистых любимцев не только забавляют их и своих хозяев, но и обучают некоторым приемам и командам. Такие игры помогают установить теплые взаимоотношения в кругу семьи и занять внимание питомцев.

Почему важны игры с кошками?

Любая игра переключает внимание от ненужных дел и запретных предметов, которые питомец настойчиво достает. В животных встроены охотничьи инстинкты, независимо от места их проживания. К тому же кошки даже во время охоты играют со своей пойманной жертвой. Поэтому их энергию постоянно нужно направлять на полезные занятия.

Если ваш питомец постоянно жует обувь, кончики домашнего текстиля, бегает по квартире, сбрасывает с поверхностей предметы, то это явный признак желания поиграть. И не забудьте о лакомствах после игры, поэтому советуем купить корм для кошек в ALLO и вкусные деликатесы.

Идеи для игр с кошками дома

Существуют большое разнообразие игр с кошками. Выделим самые интересные из них:

забава с шариком;

лабиринт;

забавы с бумажным пакетиком;

идея с коробкой;

игры с заводной мышкой;

рыбалка;

догонялки с лентой.

Забавы с шариком – одна из любимых игр для всех пород кошек. Теннисные шарики безопасны для игры и не вредят мебели. Если у вас длинный коридор или комнаты, то можете катать шарик по всему полу, наблюдая за игровой реакцией кошки.

Интересной идеей для развлечения является лабиринт. Для этого поместите какой-нибудь шарик или мячик в лоток из-под яиц и перекатывайте его. Реакция пушистика вас позабавит.

Одной из самых любимых кошачьих забав считается игра с бумажными пакетами. Животные любят в них забираться и трогать лапами. В пакет можно поместить шарик, который кошка с удовольствием будет пытаться оттуда достать.

Альтернативой игровому домику послужит игра с картонной коробкой. Еще лучше склеить или связать вместе несколько коробок и поместить в них питомца. Проделайте в коробках отверстия для переходов из одного пространства в другое. А закинув в такой домик легкий теннисный шарик, вы с удовольствием будете наблюдать за реакцией животного.