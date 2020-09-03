Перекись водорода https://soda.kiev.ua/p1206341000-perekis-vodoroda-kanistra.html, предназначенная для очищения воды в бассейне, используется относительно не так давно. Это доступное по стоимости, высокоэффективное средство, которое необходимо для поддержания порядка в небольшом водоёмчике для плавания. Многие такое средство называют уникальным изобретением. В чем заключаются его основные преимущества, рассмотрим в нашей статье.

Пергидроль или активный кислород (другие названия перекиси водорода) справляется с двумя основными задачами: осветлением воды в бассейне, а также ее стерилизация. Осветление предполагает обесцвечивание водорослей, которые быстро размножаются в загрязненной воде. Дезинфекция представляет собой обеззараживание, устранение вредоносных бактерий и болезнетворных микроорганизмов. Преимуществом этого средства является то, что оно действует оперативно, а после его использования вода продолжительное время остаётся прозрачной и стерильной.

Пользователи, которые уже успели использовать представленное средство для своих бассейнов, сумели оценить его эффективность и отмечают следующие его преимущества: