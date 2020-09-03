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https://soda.kiev.ua/p1206341000-perekis-vodoroda-kanistra.html

Перекись водорода https://soda.kiev.ua/p1206341000-perekis-vodoroda-kanistra.html, предназначенная для очищения воды в бассейне, используется относительно не так давно. Это доступное по стоимости, высокоэффективное средство, которое необходимо для поддержания порядка в небольшом водоёмчике для плавания. Многие такое средство называют уникальным изобретением. В чем заключаются его основные преимущества, рассмотрим в нашей статье.

Пергидроль или активный кислород (другие названия перекиси водорода) справляется с двумя основными задачами: осветлением воды в бассейне, а также ее стерилизация. Осветление предполагает обесцвечивание водорослей, которые быстро размножаются в загрязненной воде. Дезинфекция представляет собой обеззараживание, устранение вредоносных бактерий и болезнетворных микроорганизмов. Преимуществом этого средства является то, что оно действует оперативно, а после его использования вода продолжительное время остаётся прозрачной и стерильной.

Пользователи, которые уже успели использовать представленное средство для своих бассейнов, сумели оценить его эффективность и отмечают следующие его преимущества:

  1. помимо перекиси водорода, отсутствует потребность применять прочие средства, предназначенные для дезинфекции воды в бассейнах на базе хлора и других сильнодействующих химических элементов;
  2. даже значительное количество представленного средства для бассейна возможно приобрести по более доступной стоимости, нежели заказать дорогостоящие препараты для дезинфицирования от иностранных производителей;
  3. пергидроль не меняет цвет воды и не придаёт ей резкий, неприятный запах, как это происходит после применения дезинфекторов для воды на базе хлора;
  4. перекись водорода прекрасно справляется с различной степенью бактериального загрязнения воды;
  5. после применения названого средства уже спустя сутки в бассейне имеется возможность плавать с детьми;
  6. постоянное проведение дезинфекции посредством перекиси водорода помогает предупредить цветение воды, оседание налёта на дне, а также стенках бассейна;
  7. вода в водоеме для плавания после применения перекиси водорода остаётся чистой в течение двух месяцев;
  8. средство не вызывает раздражений на кожных покровах, оно не имеет тератогенного эффекта.
ForUm

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