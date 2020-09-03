В Мукачевской и Овручской епархиях УПЦ провели благотворительные акции, во время которых сотни детей получили рюкзаки и школьное оборудование.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, волонтеры посетили малообеспеченные семьи и передали помощь: 230 рюкзаков, детские зонтики, тетради, канцелярию.

«Добро творить легко. Нашими общими усилиями мы сегодня смогли подарить радость тем, кто этого даже не ожидал. Дети – наше будущее, поэтому мы рады, что смогли сегодня им помочь», – отметил инициатор акции архимандрит Агапит (Шпыняк).

В Овручской епархии подготовили к учебе детей, семьи которых пострадали от лесных пожаров.

Протоиерей Павел Линник написал на своей странице в Facebook, что совместно с игуменьей Евфалией (Охмак) передал рюкзаки, школьные принадлежности и сладости детям в селах Левковичи, Можары и Островы.

Представители УПЦ также вручили памятные подарки учительнице и ее мужу, которые спасли детей от гибели во время пожара.