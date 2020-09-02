Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в открытии четвертой сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, Предстоятель УПЦ посетил парламент по приглашению председателя ВРУ в составе Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.
Митрополит Онуфрий ознакомился с планом работы Верховной Рады над созданием законов.
Главы религиозных организаций договорились о сотрудничестве при подготовке законопроектов, которые касаются жизни верующих.
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