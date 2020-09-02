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Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева, где анонсированы массовые акции. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Организаторы мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы», - говорится в сообщении.

В МВД призвали киевлян не нарушать общественный порядок и планировать свои маршруты заранее.
ForUm

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