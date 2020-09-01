также в разделеОбщество
1 сентября. Картина дня
Школьникам на время выборов могут устроить небольшие каникулы 5
В Мариинском дворце будут проводить бесплатные экскурсии для школьников 6
Павел Вовк высказал уверенность, что судьям удастся отстоять независимость судебной системы 9
На Луганщине блокировали масштабную незаконную добычу угля на госшахте 10
Судебные слушания по делу MH17 продолжатся в конце сентября 7
Адвокаты Стерненко заявили о попытке четвертого нападения на него 15
Рада изменила правила индексации алиментов 11
ВСП вернул без рассмотрения ходатайство об отстранении судьи Вовка 13
В украинской армии появились новые эмблемы и знаки 800
Украинцев будут впускать в Болгарию без теста и карантина до конца сентября 8
Экс-премьер Гончарук устроился на новую работу 40
«Именем Ахметова и Новинского»: изменница Родины Неля Штепа придумала аферу для шантажа бизнесменов Славянска 29
«Желаю всем всегда 12 баллов и 36,6»: Зеленский поздравил с Днем знаний 57
Узник Кремля Шумков объявил голодовку 13
Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении 10
Банки обязали указывать правдивую информацию о кредитах и депозитах 30
Суд удовлетворили ходатайство адвокатов Стерненко об отводе коллегии судей 18

У иерарха Православной церкви Украины, митрополита Переяславского и Вишневского Александра (Драбинко) обнаружили коронавирус.  

«В результате очередного, планового, ежемесячного прохождения исследования на COVID-19 методом RT-ПЦР получил позитивный результат. Источник инфицирования, время и место – не определены», - написал он в Facebook.

В связи с этим, согласно предписанию врача Драбинко находится до 15 сентября на карантине.

«Классические симптомы - пока отсутствуют. Температура в норме. Лиц, с которыми имел контакт в последние дни, прошу с вниманием отнестись к самочувствию и при необходимости обратиться к врачу», - отметил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
5467 грн.
9
Теги