У иерарха Православной церкви Украины, митрополита Переяславского и Вишневского Александра (Драбинко) обнаружили коронавирус.

«В результате очередного, планового, ежемесячного прохождения исследования на COVID-19 методом RT-ПЦР получил позитивный результат. Источник инфицирования, время и место – не определены», - написал он в Facebook.

В связи с этим, согласно предписанию врача Драбинко находится до 15 сентября на карантине.

«Классические симптомы - пока отсутствуют. Температура в норме. Лиц, с которыми имел контакт в последние дни, прошу с вниманием отнестись к самочувствию и при необходимости обратиться к врачу», - отметил он.