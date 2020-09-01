Для жителей и гостей Ивано-Франковской области разработан круиз на теплоходе по Днестру, который запомнится надолго. Экскурсия рассчитана на компанию друзей или коллег, которые хотят незабываемо и весело провести встречу или корпоратив.

Экспедиция на теплоходе по каньону Днестра понравится ценителям активного отдыха на природе, ведь маршрут пролегает через множество исторических мест и живописных пейзажей. По мнению историков, возраст Днестровского каньона составляет около 500 млн лет. Здесь будто остановилось время. Здесь действительно можно отдохнуть душой от городской суеты и асфальтной «красоты». Здесь забываются проблемы и приобретается вдохновение для дальнейших свершений. Мелодичное напевание диких птиц, пьянящий воздух, журчание источников и звук водопада. Не о таком ли вы мечтали?

Маршрут речной экспедиции

Круиз начинается в живописном селе Раковец (Иванофранковщина, Городенковский р-н), расположенного на правом берегу Днестра, а заканчивается в населенном пункте Чернелица. Маршрут пролегает вверх по течению Днестра, минуя старинный замок, водопад «Девичьи Слезы», возрастные крепости, могучие леса и скалы, каскадный водопад (поселок Возилов) и много других увлекательных видов, которые радуют глаз. В процессе экскурсии предусмотрен выход на сушу для ознакомления с историческими местами.

По желанию, можно выбрать дневной или суточный круиз. В случае суточного тура, гостям предлагается переночевать в спальных каютах судна или в порту в палатках. Для комфортного пребывания в порту есть душ с холодной и горячей водой.

В селе находится оборудованный для швартовки судов и отдыха речной порт, рядом с которым расположен этнический ресторан, где отдыхающие могут попробовать традиционные блюда и местные вкусности. В порту можно выкурить кальян на террасе ресторана, полежать на шезлонгах или угоститься любимым напитком в баре (доступны алкогольные, горячие и холодные напитки).

На следующий день, по желанию, можно заказать экскурсию с гидом в Раковецкий замок.

На теплоходе музыка играет…

Сплав по Днестру осуществляется на комфортабельном теплоходе, специально спроектированному для передвижения по мелководным рекам. Теплоход приводится в движение за счет вращения специального гребного колеса, конструкция которого позволяет безопасно преодолевать сплавы на глубине до 30 см.

На теплоходе предусмотрено все для комфортного путешествия по каньону Днестра. Есть даже телевидение и Wi-Fi, но этими благами цивилизации можно и дома пользоваться, а здесь нужно наслаждаться первозданной природой.

На верхней палубе находится капитанский мостик и терраса, где можно наблюдать за окружающими пейзажами. Для тех, кто устал и хочет отдохнуть, на теплоходе имеются шезлонги и гамак. Любители рыбной ловли могут воспользоваться случаем и порыбачить с теплохода. На нижней палубе размещается туалет, кухня и спальные каюты. Если вы проголодаетесь, шеф-повар приготовит что-нибудь вкусное из европейской кухни, фирменные закуски или блюдо на мангале.

Стоимость экскурсии по Днестру

Цена двухдневной экскурсии зависит от дня недели и времени года. Самые низкие цены тура - с понедельника по четверг в мае, сентябре и октябре. Организаторы тура рекомендуют бронировать круиз на теплоходе по каньону Днестра заранее, особенно в праздничные дни. Ведь наплыв желающих в эти дни находится на пике.

В стоимость круиза на теплоходе по Днестру входит:

пятиразовое питание на судне и в порту;

экспедиция вдоль Днестровского каньона;

выход на сушу для ознакомления с историческими памятниками;

ночевка на борту судна или в палаточном городке порта Раковец.