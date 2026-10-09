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Суспiльство

Росіяни примусово вивезли 25 цивільних із окупованої Харківщини, їхнє місцеперебування невідоме

Росіяни примусово вивезли 25 цивільних із окупованої Харківщини, їхнє місцеперебування невідоме

Російські окупанти під виглядом «евакуації» примусово вивезли 25 цивільних із тимчасово окупованої території Харківської області. Серед них — діти, молодь і люди літнього віку. Наразі невідомо, де вони перебувають і в яких умовах їх утримують.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, росіяни самі повідомили про так звану операцію з порятунку людей у своїх Telegram-каналах. Однак оприлюднені відеоматеріали, як зазначив Лубінець, свідчать про тиск і залякування.

«За красивим словом “евакуація” — зовсім інша реальність: людей позбавили можливості самостійно вирішувати, куди їхати і що буде з ними далі», — наголосив омбудсман.

Лубінець підкреслив, що примусове вивезення цивільних з окупованої території є примусовим переміщенням або депортацією та порушує статтю 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Омбудсман звернувся до Росії з вимогою повідомити місцеперебування вивезених людей, надати повні списки, розкрити інформацію про умови їхнього тримання та повернути їх в Україну.

Крім того, Лубінець скерував відповідні запити до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

окупантирашистиДмитро Лубінець
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