Росіяни примусово вивезли 25 цивільних із окупованої Харківщини, їхнє місцеперебування невідоме

Російські окупанти під виглядом «евакуації» примусово вивезли 25 цивільних із тимчасово окупованої території Харківської області. Серед них — діти, молодь і люди літнього віку. Наразі невідомо, де вони перебувають і в яких умовах їх утримують.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, росіяни самі повідомили про так звану операцію з порятунку людей у своїх Telegram-каналах. Однак оприлюднені відеоматеріали, як зазначив Лубінець, свідчать про тиск і залякування.

«За красивим словом “евакуація” — зовсім інша реальність: людей позбавили можливості самостійно вирішувати, куди їхати і що буде з ними далі», — наголосив омбудсман.

Лубінець підкреслив, що примусове вивезення цивільних з окупованої території є примусовим переміщенням або депортацією та порушує статтю 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Омбудсман звернувся до Росії з вимогою повідомити місцеперебування вивезених людей, надати повні списки, розкрити інформацію про умови їхнього тримання та повернути їх в Україну.

Крім того, Лубінець скерував відповідні запити до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй.