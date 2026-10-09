У США вперше з часів Другої світової розстріляють військового

Міністерство оборони США планує транслювати наживо страту через розстріл колишнього армійського психіатра Нідала Маліка Хасана, який у 2009 році влаштував стрілянину на військовій базі Форт-Гуд.

Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що страта відбудеться 3 грудня у Форт-Худі. Вирок виконають о 13:00 – у той самий день та час, коли Хасан влаштував теракт, повідомляє Reuters.

Представники Пентагону уточнили, що виконання вироку транслюватиметься в прямому ефірі. Більше деталей щодо майбутньої трансляції відомство повідомить згодом.

"Ми подбаємо про те, щоб люди могли подивитися на це, щоб це було публічно. Адже люди повинні розуміти, що за такі речі настають серйозні наслідки", - сказав Гегсет.

Речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що президент США Дональд Трамп офіційно схвалив страту Хасана.

На запитання журналістів, чи висловив засуджений останні прохання і чи звертався він до адміністрації Трампа, міністр оборони відповів коротко: "Байдуже. Побачимося з ним 3 грудня".

Експерти з військового права зазначають, що Хасан може спробувати оскаржити страту та подати клопотання про habeas corpus до цивільного суду. Це може суттєво відстрочити виконання вироку.

У 2009 році майор медичної служби Нідал Малік Хасан відкрив вогонь із пістолета по солдатах, які стояли в чергах на щеплення та медичний огляд перед відправленням на службу за кордон.

Унаслідок стрілянини 13 людей загинули, ще 32 отримали поранення. Під час нападу Хасан вигукував арабською фразу "Аллах акбар".

У ході затримання нападник отримав поранення, внаслідок якого залишився паралізованим нижче пояса. Пізніше він заявляв комісії військових психіатрів, що хоче бути вбитим, аби стати мучеником за свою справу.

Слідство встановило, що Хасан тижнями планував напад. Він вивчав відеоінструкції щодо швидкої заміни магазина та брав уроки перезаряджання зброї на стрільбищі поблизу Остіна. За свідченнями солдатів, саме через високу швидкість перезаряджання зупинити стрільця було майже неможливо.

Слідчі знайшли 146 гільз усередині будівлі та десятки на вулиці, де Хасан стріляв у спини військовим, які намагалися втекти до автостоянки.

Свої дії нападник пояснював спробою перешкодити солдатам вирушити до Афганістану та "вбивати його братів-мусульман".

Хасан майже не намагався захищатися в суді. Виступаючи в ролі власного адвоката, він сказав присяжним, що докази вкажуть на нього як на стрільця, і назвав себе солдатом, який перейшов на інший бік.

Останньою військовою стратою через розстріл було покарання рядового Едді Словіка у 1945 році, якого трибунал засудив за дезертирство.

Остання ж військова страта загалом відбулася в США у 1961 році. Тоді рядового армії Джона Беннетта повісили після того, як його визнали винним у зґвалтуванні та замаху на вбивство 11-річної дівчинки в Австрії.

Фото: CNN.