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Полiтика

У Кремлі згодні з Рубіо, що російсько-українська війна зайшла у глухий кут

У Кремлі згодні з Рубіо, що російсько-українська війна зайшла у глухий кут

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков погодився зі словами держсекретаря США Марка Рубіо про те, що наразі немає перспектив для дипломатичного врегулювання війни РФ проти України.

"Рубіо дійсно має рацію: поки що ми не бачимо жодних передумов. І те, з чого ми починали – заява Зеленського – якраз свідчить про те, що жодних передумов поки що не проглядається. Але мистецтво дипломатів якраз і полягає в тому, щоб знайти якусь лазівку, яка дозволить вийти на мирну траєкторію", – сказав Пєсков.

Він не бачить найближчої перспективи для проведення тристороннього саміту між Путіним, Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, повідомляє "Європейська правда".

Росія прагне всебічного вирішення конфлікту та не зацікавлена ​​в тимчасових заходах, таких як обмежене припинення вогню.

Фото: Official State Department.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяУкраїнавійнаРубіо
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