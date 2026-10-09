У Кремлі згодні з Рубіо, що російсько-українська війна зайшла у глухий кут

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков погодився зі словами держсекретаря США Марка Рубіо про те, що наразі немає перспектив для дипломатичного врегулювання війни РФ проти України.

"Рубіо дійсно має рацію: поки що ми не бачимо жодних передумов. І те, з чого ми починали – заява Зеленського – якраз свідчить про те, що жодних передумов поки що не проглядається. Але мистецтво дипломатів якраз і полягає в тому, щоб знайти якусь лазівку, яка дозволить вийти на мирну траєкторію", – сказав Пєсков.

Він не бачить найближчої перспективи для проведення тристороннього саміту між Путіним, Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, повідомляє "Європейська правда".

Росія прагне всебічного вирішення конфлікту та не зацікавлена ​​в тимчасових заходах, таких як обмежене припинення вогню.

Фото: Official State Department.