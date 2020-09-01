Впервые после 12 лет реставрации Мариинский дворец – церемониальную резиденцию президента Украины – открывают для широкой общественности. Все желающие смогут посетить дворец в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00. А по инициативе первой леди Елены Зеленской отныне каждый четверг в Мариинском дворце будут проводить бесплатные экскурсии для школьников, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Первая экскурсия состоялась накануне Дня знаний при непосредственном участии жены президента. Зеленская провела детей залами и комнатами дворца и рассказала о церемониальных мероприятиях, протоколе встречи официальных делегаций, этикете официальных обедов, поделилась своими воспоминаниями и впечатлениями от встреч с лидерами других государств и их супругами и даже раскрыла тайну президентской булавы.

Вместе с первой леди дети побывали в церемониальном зале, зале переговоров, ознакомились с экспозицией картин, предоставленных дворцу Национальной академией изобразительного искусства и архитектуры Украины, и коллекцией памятных подарков президентам Украины.

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Бесплатные экскурсии Мариинским дворцом для организованных групп школьников будут проводить каждый четверг. Попасть в Мариинский дворец может каждая школа Украины, предварительно оставив заявку на сайте www.m-palace.com.ua.

Мариинский дворец является достопримечательностью дворцовой архитектуры стиля барокко и внесен в реестр памятников национального культурного достояния. После восстановления государственной независимости Украины в 1991 году дворец стал официальной резиденцией главы государства.