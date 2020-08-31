День шахтера — это праздник мужественных, ответственных и сильных духом людей.

Фото: Митрополит Онуфрий / Из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, об этом написал в поздравительном слове Блаженнейший Митрополит Онуфрий труженикам угольной промышленности по случаю их профессионального праздника, который отмечается в Украине в этом году 30 августа.

«Добыча полезных ископаемых, которые промыслом Премудрого Творца заложены в недра земли, остается одной из самых опасных в мире профессий. Поэтому День шахтёра — это праздник мужественных, ответственных и сильных духом людей. Трудовые будни горняка представляют исключительный подвиг, потому что шахтёр ежедневно рискует своей жизнью, чтобы подарить людям жизненно важную угольную породу, которая издревле используется для получения тепла и энергии во всём мире. Люди, которые посвящают себя такому нелёгкому труду, несомненно, достойны уважения и особой благодарности», — отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ также выразил благодарность ветеранам труда и пенсионерам, которые своими самоотверженными трудами прославили свой родной край и Отечество.

«Украинская Православная Церковь в лице епископата, духовенства, монашествующих и мирян в этот день возносит свои сугубые молитвы о Вас и просит Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он благословил Ваш сложный и опасный труд, сохранил от всяких бед, даровал здравие, мир и долгоденствие Вашим семьям. Особо молимся также об упокоении душ усопших горняков и просим Всемилостивого Творца простить их прегрешения и даровать им Царствие Небесное», — продолжил он.

В заключение Архипастырь пожелал горнякам крепости душевных и телесных сил, семейного благополучия, достатка и всего необходимого для Вашего спасения.

«Пусть Ваши сердца, как раскалённый уголь, всегда пламенеют искренней любовью к Богу и ближним. Призываю на всех вас Божье благословение!» — написал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.