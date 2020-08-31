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Правоохранители задержали группу злоумышленников, которая причастна к ограблению главной святыни Успенского собора УПЦ Херсона – чудотворной иконы Божией Матери «Благодатное Небо».

Фото: hr.npu.gov.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области, задержание церковных воров произошло благодаря совместным усилиям сотрудников полиции Херсонской, Черниговской и Кировоградской областей.

«Около 21:00 мужчины приехали на автомобиле в один из храмов города. Там они с помощью металлической стамески отжали окно и проникли внутрь помещения. Злоумышленники успели забрать ювелирные изделия и денежные средства. Затем они сели в свой автомобиль и начали двигаться в сторону выезда из города, после чего были задержаны сотрудниками полиции. Во время обысков у подозреваемых были изъяты ювелирные изделия, которые они похитили в Свято-Успенском соборе в Херсоне», – говорится в сообщении пресс-службы полиции Херсонской области.

Мужчин задержали и поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленникам может грозить 6 лет лишения свободы. 

Как сообщалось, в ночь на 24 августа 2020 года неизвестные ограбили главную святыню Успенского собора УПЦ в Херсоне – чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Благодатное Небо». Воры похитили все украшения, оставленные верующими в знак благодарности Божией Матери у ее чудотворного образа.
ForUm

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