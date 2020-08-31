В Киево-Печерской лавре для детей и их родителей был совершен молебен перед началом учебного года.

Фото: Официальный сайт УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, Миссия «Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам» провела ежегодную благотворительную акцию «Рюкзачок Милосердия», в рамках которой более 70 детей из нуждающихся семей получили рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями.

«Обучение всегда требует много сил, много напряжения, много ресурсов. Сегодня по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия Предстоятеля УПЦ вам, дорогие дети, будут вручены подарки, полезные для вашего обучения. Пусть Господь помогает в вашем обучении! Всегда помните, что сколько вы вложите труда, сил в ваше школьное образование, столько вы сможете получить в будущем, когда станете взрослыми людьми», - сказал епископ Белогородский Сильвестр.

После молебна детей окропили святой водой и вручили им рюкзаки с необходимым школьным оборудованием.

Цель акции - оказать помощь малоимущим, многодетным, нуждающимся семьям, семьям переселенцев и вместе собрать детей в школу.

«В этом году к нам обратилось более 30 семей, в которых воспитывается более 70 детей. Это семьи многодетные, переселенцев, семьи, где есть дети с инвалидностью. Наиболее бюджетный набор школьника сегодня стоит около 1000 гривен. Для многих семей, особенно многодетных, собрать ребенка в школу самостоятельно довольно трудно», - рассказал глава Синодального отдела протоиерей Сергий Екшиян.

Глава Миссии также сообщил, что на следующей неделе помощь от Украинской Православной Церкви получат еще 20 детей – по обращению организации многодетных семей «Диана».