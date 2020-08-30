Координационный совет оппозиции в Беларуси откажется от выделенной Евросоюзом финансовой помощи. Оппозиция не хочет иметь никакого отношения к этим деньгам.
Об этом заявила член президиума КС Мария Колесникова на YouTube-канале бывшего участника президентских выборов Виктора Бабарико.
Она отметила, что такое решение было принято, поскольку совет не просил о предоставлении финансов.
«Мы не собираемся иметь к этим деньгам никакого отношения, мы не собираемся их распределять», - сказала Колесникова.
Она также добавила, что о выделенных Евросоюзом финпомощи члены КС узнали из СМИ.
По данным СМИ, еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вайгери 21 августа по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Берлине говорил о готовности выделить для освоения Координационным советом части средств из предназначенных для Беларуси 53 млн евро финансовой помощи.
Напомним, страні ЕС согласовали санкции против Беларуси.
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