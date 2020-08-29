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В субботу утром, 29 августа, в Днепре погиб мужчина, находясь в собственном авто. Правоохранители рассматривают версию небрежного обращения с оружием.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Как отмечается, взрыв прогремел в припаркованном автомобиле. Незадолго до этого в него сел водитель.

«ЧП произошло в 10.20 возле одного из рынков в Шевченковском районе. В момент взрыва в автомобиле находился только водитель. Пострадавший получил телесные повреждения от которых скончался в больнице», - говорится в сообщении.

С места происшествия правоохранители изъяли фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната Ф-1.

Личность потерпевшего установлена. Это житель Солонянского района города. Другие люди и припаркованные рядом автомобили не пострадали.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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