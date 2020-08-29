Следователи сообщили о подозрении 29-летнему жителю Борисполя Киевской области, похитившему 4-летнюю девочку на АЗС.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
Мужчину подозревают в совершении трех преступлений: похищение человека (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины), сексуальное насилие (ч. 4 ст. 153 УК) и покушение на изнасилование (ст. 15, ч. 4 ст. 152 УК).
Задержанному грозит от десяти до 15 лет лишения свободы. Правоохранители будут просить суд взять подозреваемого под стражу.
Напомним, что мужчина похитил 4-летнюю девочку на АЗС в Борисполе, когда мать рассчитывалась за топливо.
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