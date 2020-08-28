также в разделеРелигия
В Белорусской Церкви 30 августа состоится общая молитва за мир в стране 7
В РПЦ обратили внимание на решение ПЦУ о выдвижении священников и епископов в депутаты местных советов 8
Митрополит Онуфрий рассказал, как обращаться к Богородице в разных обстоятельствах 26
В Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря 9
Предстоятель УПЦ рукоположил нового епископа 16
Митрополит Онуфрий расскажет, как уныние и недоверие Богу влияют на жизнь человека 14
В УПЦ объяснили, почему важен праздник Успения Богородицы 22
Митрополит Антоний рассказал, почему три украинские лавры посвящены Успению Богородицы 37
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы 41
Президент наградил орденом мукачевского митрополита УПЦ 14
В Киево-Печерской лавре на престольный праздник совершат 7 литургий 13
Митрополит Онуфрий рассказал, чему можно научиться на примере жизни преподобного Феодосия Печерского 17
В УПЦ изучают возможность канонизации основателя военно-полевой хирургии Николая Пирогова 16
В Киево-Печерской лавре рукоположили нового епископа УПЦ 23
В Киево-Печерской лавре сегодня тысячи верующих УПЦ празднуют день памяти Феодосия Печерского 10
В УПЦ рассказали о том, как правильно встретить праздник Успения Богородицы 28
Предстоятель Белорусской Церкви призвал усилить молитву о мире в стране 10
Православная Церковь празднует день памяти преподобного Феодосия Печерского 25

В желании некоторых священнослужителей проводить «онлайн-литургии» с «Причастием онлайн»  лежит не забота о пастве, а попытка приобрести популярность и привлечь к себе внимание.

Фото: КДАиС

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил ректор КДАиС, епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев) в интервью Телеграм-каналу «Правблог».

«Давайте задумаемся над первичным вопросом: неужели есть острая необходимость в этом? Ведь по большому счету священнослужители всегда имели возможность в конкретных тяжелых ситуациях причащать желающих мирян. Есть так называемые запасные Святые Дары, которые священники готовят для тех людей, которые в силу физической неспособности, больные или получившие увечья, не могут прийти в храм. Священник передает эти Святые Дары для причастия. И в принципе сейчас эта система — причастия через запасные Дары — она тоже была вполне реализуема», - объяснил епископ Сильвестр.

Кроме того, он напомнил, что есть целый ряд серьезных богословских вопросов к данной практике.

«Само по себе Причастие, сама по себе Евхаристия, что это такое? Это же не просто хлеб и вино, которые несут в себе энергию, или заряд силы, или еще что-то. Такое отношение — это языческое отношение. Евхаристия это плоть и кровь Христовы, а общение в Евхаристии это теснейшее отношение между Богом и человеком, и между человеком и человеком. Через Евхаристию мы соединяемся друг с другом. То есть евхаристия это высшая форма коммуникации. Мы собираемся для общения друг с другом и высшей формой этого общения является евхаристия. А здесь общение заменяется сидением и смотрением какого-то видео», - подчеркнул владыка.

По его словам, «многие священнослужители, кто выступал за эту систему «онлайн-литургии» и «онлайн-евхаристии», не понимают и не осознают именно этого — Церковь это изначально собирание, собрание людей во имя Христово».

«Для нас христиан очень важна эта идея — идея совокупности во имя Божье, потому что грех разделяет, а благодать объединяет. И эта традиция изначально присутствует и в богослужебных текстах и в самом тексте Литургии на день Пятидесятницы: противопоставление Вавилонской башни, разделяющей людей и Сионской горницы, объединяющей людей. Собрались вместе ради Христа, ради общей молитвы, и никогда ничего не должно это заменить. Да, бывают страшные ситуации. Те же гонения 37-38-го годов. Но, слава Богу, мы не в этих условиях, поэтому не вижу необходимости, чтобы вводить такие радикальные практики», - сказал епископ Сильвестр.

«Лично у меня, у человека, который успел застать всевозможных кашпировских и чумаков, ассоциация именно такая: господин Кашпировский с Чумаком заряжают воду через экран. Вдруг какой-то священнослужитель решил, что он может через экран проводить освящение Даров», - заключил владыка, назвав подобные попытки «безвкусицей».
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги