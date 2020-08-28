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В Киево-Печерской лавре Митрополит Онуфрий возглавил хиротонию нового епископа Украинской Православной Церкви.

Фото: Фейсбук / Епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, чин рукоположения архимандрита Иринарха (Тымчука) во епископа Новопсковского, викария Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви состоялся в Успенском соборе в праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Епископскую хиротонию совершил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

После чина рукоположения на площади перед Успенским собором была совершена Божественная литургия. 

В завершение богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к епископу Иринарху со словом на вручение жезла.

По традиции иерарх преподал верующим свое первое архиерейское благословение.

Хиротония архимандрита Иринарха (Тымчука) во епископа Новопсковского, викария Северодонецкой епархии, совершена во исполнение решения Священного Синода Украинской Православной Церкви от 17 августа. Чин наречения состоялся 22 августа во Всехсвятском храме Пантелеимоновского женского монастыря.
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