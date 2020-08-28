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Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Украина заморозила все контакты с белорусской стороной и таким образом выразила свою позицию относительно действий, предпринятых властями Беларуси. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина поддерживает идею проведения новых выборов президента в Беларуси. 

Решение о закрытии дела «Роттердам+» противоречит принципам верховенства права, потому Национальное бюро обжалует его у генпрокурора и и.о. руководителя САП. 

Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту стрельбы на трассе Харьков-Киев в Харьковской области.

Также  открыто уголовное дело против депутатов Черновицкого городского совета, которые проголосовали за частичную отмену карантинных ограничений.

Тунис внес Украину в список стран «красной» зоны из-за роста количества больных коронавирусом.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 августа в Украине зафиксировано 2438 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Правительство не рассматривает возможность повторного введения жесткого карантина.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал ответить на санкции Литвы и Польши в отношении страны. Он отметил, что эти страны «зажрались», и их нужно «поставить на место». Он сказал это рабочим ООО «Савушкин-Орша».  
ForUm

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