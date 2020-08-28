Решение о закрытии дела «Роттердам+» противоречит принципам верховенства права, потому Национальное бюро обжалует его у генпрокурора и и.о. руководителя САП. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

«Расследование этого дела находилось на завершающей стадии, детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых. О подозрении сообщили 6 лицам, в результате действий которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд грн убытков, что подтверждено соответствующей экспертизой», - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, прокурор САП - процессуальный руководитель по делу за все время расследования ни разу не истребовал материалы производства для изучения, не спрашивал у следствия, действительно ли исчерпаны возможности доказывания, и два дня назад обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу далее.

«Вместо того чтобы направить его в суд, по непонятным детективам причин, он неожиданно принял решение о закрытии дела якобы на основании отсутствия достаточных доказательств и возможностей их получить, сделал невозможным наказание виновных лиц», - заявили в бюро.

«Мы будем делать все возможное законно, чтобы возобновить расследование и передать дело в суд для его оценки как беспристрастным судом, так и гражданским обществом», - резюмировали в бюро.