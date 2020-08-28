Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина поддерживает идею проведения новых выборов президента в Беларуси. Как передает УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

На вопрос о непризнании Украиной результатов выборов президента Беларуси, которые не были ни справедливыми, ни честными, Кулеба ответил: «Вот эта фраза о признании результатов выборов уже превратилась у нас в какой-то фетиш, хотя вопрос ведь не только в результате выборов. Результат выборов - это цифры, объявленные Центральной избирательной комиссией. Вопрос гораздо шире, вопрос в том, как готовились выборы, имели ли все кандидаты равный доступ к возможности ведения кампании, доступ к СМИ, существовали ли независимые СМИ, которые представляли различные точки зрения, как проходило голосование».

Как отметил министр, позиция Украины очень четкая. «Мы считаем, что комплексно процесс выборов с учетом всех его этапов, он имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере. Поэтому, собственно говоря, и мы поддерживаем идею о том, что честно и справедливо организованные новые выборы могли бы дать ответ на многие вопросы в Беларуси», - сказал Кулеба.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.