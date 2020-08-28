Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал ответить на санкции Литвы и Польши в отношении страны. Он отметил, что эти страны «зажрались», и их нужно «поставить на место». Он сказал это рабочим ООО «Савушкин-Орша», передает БелТА.

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», - заявил он.

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», - продолжил Лукашенко.

«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», - отметил глава государства.

Он напомнил, что Беларусь уже пережила период санкций. «Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо», - сказал он.

Министры иностранных дел ряда стран Европейского союза (ЕС), включая представителей стран Балтии, в четверг призвали ввести более жесткие санкции против режима Лукашенко. О планах ввести односторонние санкции против Минска объявляли Эстония, Латвия и Литва. МИД Польши допускал введение точечных санкций.