также в разделеЭкономика
Инвестор: Успех концессии Херсонского порта и позиция Зеленского позволят Украине привлечь еще больше инвестиций 14
Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили заявил об интересе к инвестициям в Украину 12
Банк «Аркада» выставили на продажу 16
Кабмин в три раза расширил список не подлежащих приватизации предприятий 34
Жмак хочет разделить Укрзализныцю на 4 компании 14
Нафтогаз начал увеличивать цену газа для населения 77
Иностранные инвесторы отметили успешную приватизацию гостиницы «Днепр» 35
Форум в Давосе отложили на полгода 12
Минэкономики улучшило прогноз инфляции и курса гривни на 2020 20
Еще один замглавы уволился из Нацбанка 16
Еврокомиссия: В Украине самая дорогая биржевая цена на электроэнергию 30
Назначен новый глава Укрзализныци 38
Полиция расследует махинации в банке «Аркада» на 9 миллиардов 23
За полгода капитальные инвестиции в Украине упали на треть 12
НБУ: Вывод «Аркады» не повлияет на работу банковской системы 13
Фонд гарантирования начал вывод с рынка банка «Аркада» 27
НБУ признал банк «Аркада» неплатежеспособным 31
В Украине замедлился спад промпроизводства 16

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) сообщила, что получила заверения от премьера Дениса Шмыгаля о сохранении работы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как сообщает «Европейская правда», стало известно по итогам встречи организации с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«Мы были рады услышать от господина Шмыгаля, что в правительстве отказались от идеи реорганизации Госпродпотребслужбы - органа, от бесперебойной работы которого зависит деятельность многих бизнесов в Украине», - сказано в сообщении.

В ЕБА отмечают, что для контроля эпидемической ситуации и здоровья населения в Украине будет создан отдельный санитарно-эпидемиологический орган, относящийся к подчинению Министерства здравоохранения Украины.

« Госпродпотребслужба продолжит работу в обычном режиме с присущими ей функциями по осуществлению контроля за производством и экспортом продукции», - отметили в ассоциации.

Ранее ряд других профильных чиновников и ведомств высказались против инициативы по реорганизации Госпродпотребслужбы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2952 грн.
6
Теги