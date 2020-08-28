Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) сообщила, что получила заверения от премьера Дениса Шмыгаля о сохранении работы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как сообщает «Европейская правда», стало известно по итогам встречи организации с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«Мы были рады услышать от господина Шмыгаля, что в правительстве отказались от идеи реорганизации Госпродпотребслужбы - органа, от бесперебойной работы которого зависит деятельность многих бизнесов в Украине», - сказано в сообщении.

В ЕБА отмечают, что для контроля эпидемической ситуации и здоровья населения в Украине будет создан отдельный санитарно-эпидемиологический орган, относящийся к подчинению Министерства здравоохранения Украины.

« Госпродпотребслужба продолжит работу в обычном режиме с присущими ей функциями по осуществлению контроля за производством и экспортом продукции», - отметили в ассоциации.

Ранее ряд других профильных чиновников и ведомств высказались против инициативы по реорганизации Госпродпотребслужбы.