Україна отримає €400 млн на розвиток виробництва дронів

Українські виробники безпілотних літальних апаратів (БпЛА) отримають €400 мільйонів на розвиток та розширення виробництва вже протягом тижня. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, інформує ForUА.

Хто надасть гроші українським виробникам дронів?

Фінансування українського виробництва дронів забезпечать Нідерланди. Ця сума є частиною масштабної програми підтримки українського оборонного сектору. За словами Зеленського, домовленості з партнерами перебувають на фінальному етапі, і кошти мають надійти на рахунки українських компаній-виробників БпЛА протягом найближчих днів.

Президент також підкреслив, що всі завдання щодо виробництва дронів на 2025 рік виконуються згідно з планом. "Всі завдання з виробництва дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо, як потрібно", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Валерій Дубіль, Віта Присяжнюк і фонд «Надія» продовжують підтримку ГУР: передано РЕБ, Starlink і БПЛА.