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Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственным орденом «За заслуги» II степени митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ, соответствующий указ опубликован на сайте president.gov.ua.

Награждение состоялось по случаю Дня Независимости.

В документе подчеркивается, что соответствующими наградами отмечен ряд украинцев за «значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм».
ForUm

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